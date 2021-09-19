В Кировской области за три дня поступило более 80 жалоб на нарушения в ходе выборов

"81 жалоба. Каждую жалобу мы не оставляем без детального расследования. Серьезных нарушений нет, возбуждений уголовных дел нет. Вбросов никаких не было", - сказал Круглов.

По его словам, большая часть жалоб касается реестра избирателей, проблем с видеонаблюдением и освещением на участках, а также присутствия посторонних людей ночью. "В первый день был отказ одного КОИБа, но за ночь инженеры все исправили, также были отказы у видеокамер", - отметил Круглов. Он также прокомментировал информацию о якобы готовящемся вбросе порядка 400 бюллетеней на избирательном участке № 302 в Кирове. По данным местных СМИ, речь шла о голосовании постояльцев дома престарелых: как заметил один из кандидатов, подписи постояльцев в бюллетенях якобы отличались от подписей на заявлениях о выездном голосовании.

"Вбросов не было, [зафиксированы] хулиганские действия одного из кандидатов в депутаты, который попытался вмешаться в дела избирательной комиссии. [Полицией] нарушений выявлено не было. Думаю, возможно, будет уголовное дело по вмешательству в избирательный процесс", - сказал Круглов.

По словам председателя избиркома, явка избирателей в третий день выборов в Кировской области на 15:00 мск составила 38,73%.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходят выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. На территории области работают 1 165 избирательных участков с учетом временных, установлены 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые фиксируют все происходящее круглосуточно. Трансляция выведена в Центр общественного наблюдения за выборами, который располагается в здании "Инженериума". За избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей (представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений), в том числе более 2 тыс. наблюдателей от Общественного штаба.