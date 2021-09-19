Омбудсмен сообщила, что при голосовании на выборах Госдумы в СИЗО Москвы нарушений нет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в столичных СИЗО проводится в штатном режиме, без нарушений. Об этом сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Все проходит в штатном режиме. Нет ни одного следственного изолятора, где не присутствует представитель уполномоченного по правам человека в городе Москве <...> и наблюдатели от партий", - сказала Потяева, подчеркнув, что видеонаблюдение при голосовании в СИЗО ведется в соответствии с регламентом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо этого, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.