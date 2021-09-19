Эксперт считает, что кампания на выборах Госдумы в 2026 году может полностью пройти онлайн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания на следующих выборах в Госдуму, которые состоятся в 2026 году, может пройти полностью в электронном формате, считает руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин.

"Мы последний раз видим классическую избирательную кампанию. В 2026 году она уже не будет представлена ни билбордами, ни плакатами на дверях в магазины. Это будет кампания, полностью проходящая в интернете", - сказал он в воскресенье на всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2021. Время избранных".

По словам Сидякина, еще пять лет назад на таргетирование и SMM тратили 10-15% бюджета избирательной кампании, а сейчас - более 50%. Росту значения интернет-технологий способствовала, в частности, пандемия, отметил он.

Сейчас сведения из традиционных СМИ получают порядка 40% избирателей, тогда как до пандемии этот показатель составлял 58%. "Очевидно, что вес будет смещаться в интернет, таргетирование и такие прямые сообщения в интернете, работа в социальных сетях будет главной и основной, остальное - фоном", - добавил Сидякин.

Тем не менее, по словам кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Александра Ющенко, который сам провел несколько десятков личных встреч с избирателями, активность в интернете не сможет полностью заменить традиционные кампании. "Я уверен, должен быть комплексный подход. Интернет должен помогать, а ни в коем случае не заменять [традиционную избирательную кампанию]", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними проходят прямые выборы глав девяти регионов и 39 региональных парламентов.