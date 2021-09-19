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Первое заседание Мосгордумы после летнего перерыва пройдет 29 сентября

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что парламентарии готовы в первоочередном порядке рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, предложенный мэром Сергеем Собяниным

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первое пленарное заседание Московской городской думы после летнего перерыва состоится 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Первое заседание проведем в сентябре, как положено по закону и регламенту. Оно состоится 29 сентября. Накануне пройдет заседание комиссии по организации работы думы. <…> Мы должны определить план работы и рассмотреть законопроекты, которые остались с весенней сессии", - сказал Шапошников.

Он добавил, что Мосгордума готова в первоочередном порядке рассмотреть законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, предложенный мэром Сергеем Собяниным.

Московская городская дума завершила весеннюю сессию 24 мая и ушла на летние каникулы до 19 сентября. Почти четыре месяца без заседаний парламентарии продолжали работать в столичных округах, а также проводить встречи с москвичами и участвовать в дискуссиях по необходимым изменениям законодательства.

Теги
РоссияШапошников, Алексей Валерьевич
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