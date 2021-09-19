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Единый день голосования

Антонов сообщил, что США помогают обеспечивать безопасность участка на выборах

Посол РФ в США отметил, что американские власти позитивно реагируют на подобные просьбы

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американские власти взаимодействуют с российской стороной в вопросе обеспечения безопасности при проведении выборов в Госдуму на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом глава российской дипмиссии Анатолий Антонов заявил в воскресенье, общаясь с журналистами после открытия упомянутого участка.

"Мы работаем вместе с американцами здесь, я имею в виду по обеспечению безопасности. Мы обратились в Государственный департамент на сей счет. Исхожу из того, что Государственный департамент в течение сегодняшнего дня выполнит все необходимые процедуры", - сказал он.

"Это стандартная практика. <...> [При проведении голосования] мы стандартно обращаемся в Госдепартамент, <...> здесь я могу сказать, что как раз американские власти позитивно реагируют на наши просьбы и взаимодействуют с нами, помогая нам обеспечить спокойное волеизъявление наших граждан", - добавил позднее посол.

Ранее Антонов сообщил, что российская сторона уведомила Госдеп о проведении голосования в загранучреждениях РФ на территории США и о создании избирательных участков, обратилась к властям США с просьбой оказать содействие в охране внешнего периметра посольства.

Теги
СШАРоссияЕдиный день голосованияАнтонов, Анатолий Иванович
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