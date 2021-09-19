Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму в посольстве России в Париже

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Французский актер, гражданин России Жерар Депардье проголосовал на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Париже. Об этом в воскресенье сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным", - отметил актер в беседе с журналистами.

"Я редко голосовал во Франции, а в России голосую, - продолжил он. - Я считаю, что в России демократия".

Депардье также сообщил, что часто бывает в России и намерен вновь побывать в ней в марте. "Я знаю российское кино, оно добилось большого прогресса", - отметил он. Актёр не стал уточнять над какими проектами работает в настоящее время, но сказал, что их много.

Перед тем, как проголосовать, Депардье задержался у стенда с портретами кандидатов, внимательно изучив информацию о каждом.

Во Франции голосование проходит в воскресенье в посольстве РФ в Париже, генеральных консульствах в Страсбурге и Марселе, канцелярии генконсульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Также работает участок в почетном генеральном консульстве в соседнем Монако. Участки открылись в 08:00 по местному времени (09:00 мск) при соблюдении санитарных норм в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Все желающие смогут проголосовать до 20:00 (21:00 мск).