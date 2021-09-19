Явка на выборах в Хабаровске выросла более чем на десять п. п. по сравнению с 2016 годом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Государственной думы в Хабаровске увеличилась более чем на десять процентных пунктов по сравнению с выборами в 2016 году. Она составила свыше 44%. Об этом в ходе всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2021. Время избранных" сообщил член Общественной палаты Хабаровского края, кандидат в депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Белоглазов.

"Если сравнивать выборы в Государственную думу 2016 года в городе Хабаровске, явка была порядка 34%, то сейчас в городе Хабаровске на выборах в Государственную думу явка выше 44%. Это говорит о том, что жители идут осознанно на избирательные участки, хотят сделать свой выбор и переживают за свое будущее, поэтому каждый житель города Хабаровска пришел на избирательные участки", - сказал он.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал явку на прошедших в регионе выборах рекордной за шесть лет, она составила 42%.

В Хабаровском крае 17-19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четыре человека - это врио губернатора Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Помимо этого, в крае проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.

В новость внесена правка (17:27) - передается с исправлениями в заголовке и лиде, верно - процентные пункты