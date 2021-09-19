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Единый день голосования
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Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования

Глава ЦИК уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%)
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком никогда не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время нынешних выборов. Об этом в воскресенье заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала она в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

По ее словам, ЦИК выявил "несколько очень уязвимых точек", которые могут повлиять на устойчивость информационных систем комиссии в случае массированных кибератак. "Нам надо все плюсы и минусы этой системы отработать", - отметила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
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