{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах для выборов

Как отметила глава ЦИК, она собирается обсудить инициативу с президентом РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре можно продумать единую каникулярную неделю в школах и проводить единый день голосования именно в эти сроки.

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю [прийти], <...> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", - сказала Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье.

По ее словам, возможно, это предложение "не очень хорошее, но в любом случае надо будет собирать специалистов, взвешивать все аспекты, если трехдневное голосование приживется". "Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают. Придется обсуждать. На мой взгляд, конец октября [оптимальная дата]", - подчеркнула глава ЦИК.

Она уточнила, что переносить участки из зданий школ "невозможно, поскольку их [участков] очень много, они уже адаптированы, привычны, и людям удобно там голосовать, так как они находятся в шаговой доступности".

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
В ОП обратили внимание на "чушь" в сообщениях на "Карте нарушений" иноагента "Голос"
Председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев привел в пример жалобу на отсутствие пирожков на одном из избирательных участков
Читать полностью