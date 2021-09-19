Памфилова предложила продумать в октябре каникулярную неделю в школах для выборов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре можно продумать единую каникулярную неделю в школах и проводить единый день голосования именно в эти сроки.

"Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если где-то к единому знаменателю [прийти], <...> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", - сказала Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье.

По ее словам, возможно, это предложение "не очень хорошее, но в любом случае надо будет собирать специалистов, взвешивать все аспекты, если трехдневное голосование приживется". "Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают. Придется обсуждать. На мой взгляд, конец октября [оптимальная дата]", - подчеркнула глава ЦИК.

Она уточнила, что переносить участки из зданий школ "невозможно, поскольку их [участков] очень много, они уже адаптированы, привычны, и людям удобно там голосовать, так как они находятся в шаговой доступности".