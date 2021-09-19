В Москве онлайн проголосовали более 1,9 млн человек за 2,5 часа до окончания голосования

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 1,9 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве. Соответствующие данные опубликовали на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

"Онлайн-избирателей - 2 014 765. <...> Выдано бюллетеней - 1 901 149. Явка - 94,3%", - значится на экранах.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершится в 20:00 мск 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, идут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.