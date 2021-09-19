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Единый день голосования

Памфилова сообщила о невозможности скрыть нарушения на выборах

По словам главы ЦИК, те, кто до сих пор пытаются это сделать, отстали от жизни

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проделанная за последние шесть лет Центризбиркомом работа позволила гарантировать, что нарушения на выборах скрыть невозможно, хотя понимают это не все. Об этом в воскресенье в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным", - сказала она.

По словам Памфиловой, никакие нарушения "сейчас не скроешь". "Некоторые просто отстали от жизни, кто пытается это делать. Они пока не понимают этого", - констатировала глава ЦИК.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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