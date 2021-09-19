В Мордовии для 1,5 тыс. пациентов "красной" зоны организовали временные УИКи

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Республики Мордовии организовала для проведения голосования в "красной" зоне больниц четыре избирательных участка. Там смогут проголосовать 1,5 тыс. зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщил председатель ЦИК региона Александр Косов.

"Мы пытались создать равные условия для всех категорий избирателей. <…> При голосовании текущем у нас возник вопрос, а как быть с избирателями, которые находятся в больницах в "красной" зоне - их у нас 1,5 тыс. Мы получили обращения от главных врачей, пожелания от тех людей, которые там находятся и имеют право голосовать. Поэтому мы создали четыре временных избирательных участка", - сказал он во время прямого включения в ЦИК России.

Явка избирателей к 15:00 мск воскресенья в Мордовии, где, кроме выборов в Госдуму, проходят выборы главы региона, превысила 57%.

В Мордовии 17-19 сентября проходят выборы главы Мордовии, депутатов Государственной думы, госсобрания, городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов.

Президент России Владимир Путин 18 ноября 2020 года принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова, который ранее работал председателем правительства Дагестана. В качестве кандидатов зарегистрированы врио главы Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия"), Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ) и Александр Лемкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).