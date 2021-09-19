Глава Северной Осетии наделил Таймураза Мамсурова полномочиями сенатора от республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, избранный на эту должность на сессии парламента республики в воскресенье, подписал указ о наделении Таймураза Мамсурова полномочиями от исполнительной власти региона. Текст документа опубликовали на официальном портале органов власти Северной Осетии.

"Наделить Мамсурова Таймураза Дзамбековича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания", - говорится в тексте указа.

Мамсуров в 2005-2015 годах был главой Республики Северная Осетия - Алания. 14 сентября 2015 года был наделен полномочиями члена Совета Федерации. Повторно был наделен полномочиями сенатора 19 сентября 2016 года.