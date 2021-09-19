Экзитпол: Владислав Ховалыг побеждает на выборах главы Тувы

ТАСС, 19 сентября. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 84,8% на выборах руководителя республики. Информация следует из результатов экзитпола Института социального маркетинга (ИНСОМАР), опубликованных в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

По данным экзитпола, Ховалыг набирает 84,8%, а кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол - 6,5%. Также на пост главы республики претендуют Андрей Сат от Партии роста, Владимир Чесноков от "Коммунистов России" и Айланмаа Кан-оол от "Зеленых".

Явка на выборы главы республики, по данным на 18:00 (14:00 мск) воскресенья, составила 77,44%.

Предыдущие выборы главы Тувы состоялись 18 сентября 2016 года, на них пришли 90,29% избирателей. Победу одержал Шолбан Кара-оол с 85,66% голосов, остальные три кандидата получили не более 5% голосов избирателей каждый.