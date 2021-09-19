Избирательные участки закрылись в УрФО, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье

ТАСС, 19 сентября. Более 14,6 тыс. избирательных участков во всех шести регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Башкирии, Пермском крае и Оренбургской области закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 мск) после трехдневного голосования. Выборы прошли без серьезных нарушений, сообщили в воскресенье в региональных избиркомах.

Урал

В Свердловской области, где помимо депутатов Госдумы выбирали депутатов законодательного собрания, серьезных нарушений зафиксировано не было. Жители региона продемонстрировали более высокую явку, чем на выборах депутатов Госдумы в 2016 году. Тогда она составила чуть больше 41%, а по состоянию на 15:00 местного времени (13:00 мск) 19 сентября 2021 года она уже была на уровне 42,06%. "Это связано с трехдневным голосованием, так как у людей больше возможностей дойти до участка и проголосовать. Я думаю, что итоговая явка может превысить 50%", - прокомментировал ТАСС директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

В соседней Челябинской области также серьезных нарушений не было, однако в первый день из-за процедурной ошибки в одной из участковых избирательных комиссий пришлось аннулировать бюллетени в трех переносных ящиках. Не обошлось на выборах и без курьезов. "19 сентября гражданин Челябинской области "проголосовал электронно", прислав информацию о своем выборе на официальную электронную почту избирательной комиссии Челябинской области", - рассказали в облизбиркоме.

Председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов рассказал журналистам, что выборы депутатов Государственной думы проходят в регионе в штатном режиме, обращений о серьезных нарушениях не поступало. В регионе были открыты все 949 участков, в том числе пять временных - в Курганской областной клинической больнице, Курганской больнице скорой медицинской помощи.

Высокая явка

В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО) помимо депутатов Госдумы выбирали представителей в Тюменскую облдуму и окружную думу в ХМАО. На Ямале избиратели демонстрировали традиционно высокую явку. Уже к 15:00 местного времени (13:00 мск) во всех городах и районах города проголосовало более 50% зарегистрированных избирателей, а в некоторых районах явка приближалась к 90%. "Чем меньше населенный пункт, тем выше явка, и наоборот. Люди там проживают компактно, и им ничего не стоит потратить 10-15 минут, чтобы дойти до участка и проголосовать", - отметил Русаков.

В Тюмени проголосовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев - на участке в корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. "Явка по округу очень неплохая. Это связано с тем, что мы считаем два фактора: трехдневное голосование, у людей больше возможностей, и второе, как мне кажется, за время пандемии мы соскучились по таким мероприятиям, редко видимся, а выборы - это всегда небольшой праздник, когда можно прийти на участок, проголосовать", - отметил полпред. Как сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев, в последний день голосования в центр поступило 12 звонков, нарушений по ним выявлено не было.

По данным общественных наблюдателей и избиркома ХМАО, выборы на территории Югры прошли без серьезных нарушений. В целом, голосование состоялось в спокойной обстановке. В Ханты-Мансийске на двух избирательных участках - в Доме культуры "Октябрь" и в Медицинской Академии - работали пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. Избиратели могли сделать прививку в любой из трех дней голосования с 08:00 до 20:00.

В Сургуте 17 сентября проголосовали члены пилотажной группы "Русские витязи" - 16 членов экипажа, 35 технических специалистов. Все они во главе с командиром "Русских витязей" Андреем Алексеевым исполнили гражданский долг в Сургутской филармонии на избирательном участке № 378. Как уточнил Алексеев журналистам, он впервые голосовал вне дома. "Вы знаете, первый раз [вне дома голосовал]. Посчастливилось в городе Сургуте", - сказал он.

Приволжский федеральный округ

На протяжении трех дней в Оренбургской области проходило голосование на 1 683 постоянных и 17 временных избирательных участках, где жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания региона. По предварительным оценкам облизбиркома, итоговая явка в регионе ожидается на уровне 40%. "Думаю, что к концу дня мы приблизимся все-таки к 40%", - сказала председатель избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева, отвечая на вопрос ТАСС.

В избирательную комиссию Оренбургской области за три дня голосования поступило свыше 30 обращений. Часть из них касалась разъяснения прав участников избирательного процесса, часть - жалобами на якобы незаконные действия участковых избирательных комиссий. При этом в Оренбургской области признали недействительными бюллетени из трех ящиков для выездного голосования на двух участках, сообщила в воскресенье журналистам Ивлева.

В Пермском крае работали 1,8 тыс. избирательных участков. Жители выбирали депутатов Госдумы, законодательного собрания края, Пермской городской думы и муниципалитетов. Как рассказали ТАСС в Общественной палате, представители большинства политических партий или отметили отсутствие нарушений на выборах, или не смогли предоставить доказательств. Выборы проходили и в нестандартных местах, к примеру в СИЗО, где проголосовали свыше 95% из 1,7 тыс. избирателей, находящихся под следствием, рассказал ТАСС член Общественной палаты региона Георгий Ситников.

В Башкирии было организовано около 3,4 тыс. избирательных участков. В том числе и в одном из ковид-госпиталей. В Общественной палате республики отметили, что жалобы на избирательный процесс поступали, но существенных нарушений нет. Как рассказала ТАСС председатель республиканского избиркома Илона Макаренко, за три дня выборов были признаны недействительными около 70 бюллетеней. "В одном случае бюллетени вытащили из неопечатанного переносного ящика, во втором - их оказалось на один больше, чем указано в реестре", - рассказала Макаренко.