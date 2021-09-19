Глава отделения справороссов: Миронова неверно информируют о нарушениях в Башкирии

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Заявления лидера справороссов Сергея Миронова о недопуске наблюдателей от партии на участки в Башкирии связаны с неверным информированием, никаких нарушений нет. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава регионального отделения "Справедливой России - За правду" Юрий Игнатьев.

"Руководителя партии, скорее всего, немного неправильно информируют о том, что происходит в республике. Но, несмотря на внутренние разногласия, люди сидят на местах, все в принципе нормально. То, что сейчас происходит, - некоторые персонажи пытаются "захватить власть" [в региональном отделении], и они не совсем правильно информируют федеральный центр", - рассказал Игнатьев, добавив, что пытается наладить связь.

Миронов ранее подал в ЦИК жалобу на то, что на ряд участков в Башкирии не допускают наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. По словам Игнатьева, никаких нарушений нет. "Говорят, что приходят какие-то наблюдатели от нашей партии с какими-то подписями, с какими-то непонятными бумагами, такое есть. Что касается выборной ситуации, все проходит в рамках закона", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в течение последнего года члены регионального отделения партии дважды собирались на конференциях, на которых были предприняты попытки назначить нового руководителя. Как объяснил Игнатьев, на первой из них, которая прошла зимой, у его противников не хватило голосов, а с результатами второй, состоявшейся в начале сентября, он еще не ознакомился, но в любом случае на подачу необходимых документов в Минюст и регистрацию нового главы отделения нужно больше времени.

Как отметила председатель республиканского ЦИК Илона Макаренко, на 13 сентября - последний день подачи списков наблюдателей - от "Справедливой России - За правду" поступило несколько списков. Поскольку в соответствии с данными Минюста региональное отделение возглавляет Игнатьев, она поручила пускать на участки только наблюдателей из его списка.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в 9 регионах проводятся прямые выборы глав субъекта Федерации, в 39 выбирают региональные парламенты.