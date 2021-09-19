В облизбирком Тульской области за три дня голосования поступили четыре жалобы

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тульской области, где 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и губернатора региона, не выявила существенных нарушений на избирательных участках. Всего поступило четыре жалобы, в трех случаях данные не подтвердились, одно обращение заявитель отозвал, сообщил на брифинге по итогам завершения голосования председатель облизбиркома Павел Веселов.

"Четыре жалобы было, по одной жалобе заявитель отозвала свое обращение. По трем другим факты не подтвердились, заявителям даны ответы <…> Другие жалобы в течение трех дней голосования не поступали", - сказал Веселов.

Он пояснил, что жалобы касались в том числе порядка хранения бюллетеней на участке, порядка голосования с использованием механизма "Мобильный избиратель".

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина сообщила, что проводился мониторинг хода голосования с выездом на участки, сообщений о нарушениях также не поступало. "На горячую линию поступали звонки по техническим вопросам, например, уточняли адреса избирательных участков, можно ли голосовать по загранпаспорту", - отметила она.

По данным избиркома, явка к 18:00 составила 50,44%, проголосовали свыше 583,7 тыс. из более чем 1,16 млн зарегистрированных избирателей. "Предварительные данные по итоговой явке избирателей и результатам голосования станут известны к 4 часам утра 20 сентября", - добавил Веселов.

В последний раз выборы губернатора Тульской области проходили в 2016 году. На должность главы региона в 2021 году претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Алексей Дюмин (самовыдвижение), Юрий Моисеев (выдвинут партией "Коммунисты России"), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров). Выборы депутатов Государственной думы проходят в регионе по партийным спискам и в двух одномандатных округах.