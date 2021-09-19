{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

В облизбирком Тульской области за три дня голосования поступили четыре жалобы

Жалобы касались в том числе порядка хранения бюллетеней на участке, порядка голосования с использованием механизма "Мобильный избиратель"

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тульской области, где 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и губернатора региона, не выявила существенных нарушений на избирательных участках. Всего поступило четыре жалобы, в трех случаях данные не подтвердились, одно обращение заявитель отозвал, сообщил на брифинге по итогам завершения голосования председатель облизбиркома Павел Веселов.

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.

"Четыре жалобы было, по одной жалобе заявитель отозвала свое обращение. По трем другим факты не подтвердились, заявителям даны ответы <…> Другие жалобы в течение трех дней голосования не поступали", - сказал Веселов.

Он пояснил, что жалобы касались в том числе порядка хранения бюллетеней на участке, порядка голосования с использованием механизма "Мобильный избиратель".

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина сообщила, что проводился мониторинг хода голосования с выездом на участки, сообщений о нарушениях также не поступало. "На горячую линию поступали звонки по техническим вопросам, например, уточняли адреса избирательных участков, можно ли голосовать по загранпаспорту", - отметила она.

По данным избиркома, явка к 18:00 составила 50,44%, проголосовали свыше 583,7 тыс. из более чем 1,16 млн зарегистрированных избирателей. "Предварительные данные по итоговой явке избирателей и результатам голосования станут известны к 4 часам утра 20 сентября", - добавил Веселов.

В последний раз выборы губернатора Тульской области проходили в 2016 году. На должность главы региона в 2021 году претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Алексей Дюмин (самовыдвижение), Юрий Моисеев (выдвинут партией "Коммунисты России"), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров). Выборы депутатов Государственной думы проходят в регионе по партийным спискам и в двух одномандатных округах.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТульская область
Единый день голосования
Хинштейн лидирует на выборах в Думу по своему округу после обработки 10% протоколов
Глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике набирает 67,25% голосов в одномандатном округе в Самарской области
Читать полностью