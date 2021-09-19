Русских набирает более 82% голосов на выборах главы Ульяновской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 82,23% (43 013) голосов на выборах главы региона по итогам обработки 10,93% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте Геннадий Бударин ("Зеленые") с 5,60%, на третьем - Сергей Маринин (ЛДПР) с 5,25%, далее следует Светлана Горева ("Новые люди") с 4,72%.

В воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" Русских заявил, что выборы в регионе прошли спокойно. "Явных нарушений не было. Отлично отработала избирательная комиссия, территориальные и участковые избиркомы. Были небольшие жалобы, они тут же отрабатывались. В целом ситуация стабильная", - сказал он.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Облизбирком 22 июля зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы.