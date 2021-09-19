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Единый день голосования

Николай Валуев на выборах в Госдуму лидирует в своем одномандатном округе

После обработки 0,51% протоколов он набирает 51,2% голосов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Николай Валуев лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном избирательном округе №77 (Брянская область): после обработки 0,51% протоколов он набирает 51,2% голосов.

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Об этом свидетельствуют данные на информационном табло Центризбиркома.

Валуев получил полномочия депутата Госдумы седьмого созыва от Брянской области 18 сентября 2016 года, он занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. Валуев - бывший чемпион мира по боксу.

С 17 по 19 сентября в Брянской области проходило голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов в областную думу по одномандатным округам, муниципальные выборы.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВалуев, Николай СергеевичБрянская область
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