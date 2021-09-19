"Единая Россия" лидирует по всем одномандатным округам на выборах в Кемеровской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует по всем четырем одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы в Кемеровской области, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

В Заводском округе Кемеровской области (обработано 19,8% протоколов) "Единая Россия" получила 72,4% голосов, КПРФ - 5,9%, ЛДПР - 4,13%. В Новокузнецком округе (обработано 6,58% протоколов) за единороссов отдали свои голоса 68,4% избирателей, за КПРФ - 6,6%, за ЛДПР - 5,1%. В Кемеровском округе (обработано 13,2% протоколов) "Единая Россия" получила 71,7% голосов, КПРФ - 5,6%, ЛДПР - 5,6%. В Прокопьевском округе (обработано 20,6% протоколов) у "Единой России" 72,7% голосов, у КПРФ - 7,1%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,79%.

Данные по партийным спискам на текущий момент не обнародованы.

17-19 сентября в Кемеровской области, кроме выборов депутатов Госдумы, также проходили выборы депутатов в советы двух крупных городов региона - Кемерова и Новокузнецка. По последним данным регионального избиркома на 18:00 (14:00 мск), явка избирателей составила 69,87%, итоговые данные станут известны позже. Предыдущие выборы в Госдуму на территории Кузбасса прошли при рекордной явке - 86,8%. Всего в регионе, по данным местного избиркома, свыше 1,95 млн избирателей.

За время трехдневного голосования в избирательную комиссию Кузбасса поступило шесть жалоб, все они признаны необоснованными. Также несколько жалоб поступили в территориальные и участковые избирательные комиссии, по нескольким из них проводятся проверки. Ранее решение о частичном аннулировании результатов голосования было принято на двух участках в Кемерове и Таштаголе из-за вброса бюллетеней в урны для голосования.