Омбудсмен заявила, что выборы в Подмосковье прошли удачно

ОДИНЦОВО /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму в Московской области прошли удачно, выявленные нарушения не повлияют на итоговой результат голосования. Об этом сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

"Да, нарушения были, мы это зафиксировали. Что-то еще предстоит разобрать, "разбор полетов" будет дальше продолжаться, потому что еще не все отработано избирательной комиссией и нами. Но те нарушения, <...> я уверена, что на результат выборов никаким образом не повлияют. Поэтому можно сказать, по оценке нашего института уполномоченного по правам человека в Подмосковье, что в целом выборы прошли удачно, хорошо", - сказала Семенова.

Она добавила, что в этом году было зафиксировано меньше провокаций, чем в предыдущие избирательные кампании. По ее словам, на горячую линию омбудсмена региона поступили 12 обращений, которые касались вопросов отсутствия избирателей в списках или же наличия в списках "мертвых душ".

Председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич назвала серьезным нарушением вброс бюллетеней в Балашихе, где в итоге часть бюллетеней была аннулирована. "Ход избирательного процесса не нарушен, выборы продолжились, но вот это обстоятельство имеет место. И это - грубейшее нарушение, которое требует и нашего порицания, и внимания правоохранителей", - прокомментирована Юденич.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления.