КПРФ лидирует в двух из трех округов на выборах в Госдуму в Омской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. КПРФ лидирует по двум из трех округов на выборах в Госдуму в Омской области, следует из данных табло обработки голосов ЦИК.

Как свидетельствуют данные табло, в округе №193 Омской области за КПРФ было отдано 31,66% голосов, за "Единую Россию" - 28,26%; в Москаленском округе №140 за КПРФ проголосовали 36,63%, за "Единую Россию" - 22,5%.

В Любинском округе №141 за кандидата от "Единой России", действующего мэра Омска Оксану Фадину проголосовало 47,84%, за КПРФ - 14,8%.

Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин сообщил ТАСС, что на выборах серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. По его словам, по состоянию на 18:00 (15:00 мск) в Омской области проголосовали 586 тыс. избирателей, явка составила 39,41%. В сельских районах свой выбор сделали 46,9% избирателей, в самом Омске - 34,35%.

Одновременно с выборами в Госдуму в Омской области в единый день голосования 19 сентября прошли выборы депутатов заксобрания Омской области седьмого созыва, на которых зарегистрированы списки семи партий. Партия "Единая Россия" выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ - 77 кандидатов, ЛДПР - 49, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 59. В списки партий "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России" вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно. На выборах в Госдуму зарегистрировано 22 кандидата от восьми партий, включая "Яблоко".