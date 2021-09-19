Иностранные эксперты не зафиксировали нарушений на выборах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Иностранные эксперты, наблюдавшие за ходом выборов в Госдуму в Ростовской области, не нашли никаких нарушений и отметили высокий уровень организации голосования.

Как сообщил журналистам эксперт из Кении Алекс Нджугуна, в ходе выборов он посетил около 10 избирательных участков региона. "На многих участках мною отмечено единообразие организованного процесса <...>. Я не увидел для себя никаких нарушений, но отметил, что все члены комиссии подготовлены должным образом к выборам", - рассказал он.

Другой иностранный эксперт - Андре Шанклю из Франции отметил, что на избирательных участках в регионе велась видеосъемка. "Процесс организован должным образом, и все идет достаточно хорошо. Я встречал наблюдателей от различных партий, велась видеосъемка. Нарушений не заметил", - сообщил Шанклю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, правоохранители также не обнаружили значимых нарушений в ходе голосования."Принятыми мерами значимых нарушений правопорядка с 17 по 19 сентября не допущено", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. 7 сентября местные информагентства ДНР и ЛНР сообщили, что среди проживающих в республиках граждан РФ началось тестирование системы дистанционного электронного голосования к предстоящим выборам. Власти ДНР и ЛНР организовали автобусные и железнодорожные рейсы, на которых граждане РФ, проживающие в республиках, смогли прибыть для голосования в Ростовскую область.