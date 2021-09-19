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Единый день голосования
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Зюганов прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму

Лидер КПРФ заявил, что избиратель "услышал и поверил" партии
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя первые результаты подсчета голосов на выборах депутатов Госдумы, заявил, что избиратель "услышал и поверил" КПРФ.

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"Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем. <…> Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал", - сказал он журналистам в воскресенье.

В свою очередь первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что "по всей стране, <...> где идет подсчет голосов, показывает очень высокие результаты КПРФ". Он уточнил, что речь и об Урале, и Поволжье, и о центре и северо-западе страны. "Мы где-то обходим "Единую Россию", где-то занимаем второе место, где-то [идем] нос в нос с ними", - добавил он. Также, по словам Афонина, КПРФ рассчитывает на "весомый результат" на выборах в заксобрания - в частности в Приморском, Алтайском, Красноярском крае.

"И, наверно, впервые за последние десятилетия КПРФ во многих одномандатных округах претендует на победу", - добавил он.

Первый зампред ЦК партии Иван Мельников заявил, что, по предварительным данным, КПРФ показывает "политический качественный рост" в первую очередь в регионах Дальнего Востока.

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