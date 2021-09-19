ЦИК России не подтвердил полномочия некоторых наблюдателей в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. ЦИК России не подтвердил полномочия ряда наблюдателей на выборах в Госдуму на участке, расположенном на территории генерального консульства РФ в Нью-Йорке, из-за поздней подачи ими документов. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель генерального консула Вячеслав Славкин.

"По федеральному закону до 13 сентября этого года все партии представляют списки своих наблюдателей, после чего [списки] утверждаются и представляются в загранучреждения, - сказал он. - Наблюдатели от партии "Яблоко", согласно полученной нами информации, представили списки в ЦИК 15 сентября, что является нарушением федерального закона".

По словам дипломата, на участок пришли несколько человек с направлениями от партии "Яблоко". "Мы сказали, что в связи с тем, что получили такую информацию, принять их в качестве наблюдателей не можем, [однако] те стали настаивать, - продолжил Славкин. - Мы пошли им навстречу и сказали, что пока они являются обычными гражданами РФ и мы обязаны взять с них все документы, отправить их в ЦИК. <...> Около двух часов назад мне позвонили из комиссии по выборам МИД России и сообщили, что наша информация передана в ЦИК РФ, а ЦИК не подтверждает полномочия большинства наблюдателей". При этом полномочия двух человек были подтверждены, добавил заместитель генконсула.

"Все остальные были вынуждены уйти. Они стали возмущаться. Мы с самого начала им сказали, что они находятся на территории до окончания проверки в качестве обычных граждан", - обратил внимание Славкин.