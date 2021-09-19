Те же и "Новые люди". В Госдуму на данный момент проходят пять партий

"Единая Россия" после обработки 10% протоколов набирает 38,85% голосов по партийному списку. КПРФ получает 24,94%, ЛДПР - 9,57%, "Новые люди" - 7,83%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,75%.

Последние данные по явке пока не названы, к 18:00 мск она достигала 45,15% без учета дистанционного голосования. Это близко к показателям 2016 года, когда итоговая явка на выборах в нижнюю палату парламента составила 47,88%.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" - проходят в состав Госдумы восьмого созыва, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 10% протоколов.

Остальные партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в состав Госдумы, но одна из них - Партия пенсионеров - набирает 3,12%, что позволяет ей получать государственное финансирование.

Согласно экзитполу ИНСОМАР, в Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (с 45,2%), КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". "Новые люди", по результатам этого опроса, получают 4,7% голосов, Партия пенсионеров - 3,6%.

Результаты в регионах

На губернаторских выборах к настоящему моменту лидируют действующие главы регионов или временно исполняющие обязанности руководителя субъекта Федерации.

В Хабаровском крае 57,64% после обработки более 80% протоколов набирает врио главы региона Михаил Дегтярев, на втором месте идет кандидат от справороссов Мария Ким с 24,52%.

В Туве врио руководителя республики Владислав Ховалыг набирает 93,8% по итогам обработки 30% протоколов, его ближайший конкурент - Чойгана Седен-оол от КПРФ - получает 1,9%.

Согласно первым результатам подсчетов, с большим отрывом на выборах лидируют временно исполняющие обязанности глав Белгородской области Вячеслав Гладков, Пензенской области Олег Мельниченко, Ульяновской области Алексей Русских, а также действующие губернаторы Тульской и Тверской областей Алексей Дюмин и Игорь Руденя.

На выборах в законодательные собрания в регионах Дальнего Востока и Сибири больше остальных набирает "Единая Россия", чьи результаты колеблются от примерно 30% до почти 57%.

Итоги дистанционного голосования

Явка на дистанционное электронное голосование, доступное зарегистрировавшимся на него жителям семи регионов, превысила 90%. В Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, где оно проводилось на федеральной платформе, итоговая явка составила 93,21%.

В Москве, где голосование проводилось на собственной платформе, явка составила 96,5%. Это больше, чем во время голосования по поправкам к Конституции России в 2020 году.

Данные о нарушениях и атаках

По всей России недействительными признали около 8,5 тыс. бюллетеней в 17 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Кроме того, по ее данным, в восьми регионах подтвердились 12 случаев вброса.

В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях председатели избирательных комиссий на участках, где зафиксировали вбросы, были освобождены от должностей.

Кибератаки, которые глава ЦИК назвала беспрецедентными, не оказали значимого эффекта на процесс голосования, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, "когда сам сервис ДЭГ не удалось положить, атаки начались на системные сервисы "Госуслуг", но с точки зрения инфраструктуры и кибербезопасности "все прошло планово".