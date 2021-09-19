Около 3 тыс. человек проголосовали в местах принудительного содержания в Подмосковье

ОДИНЦОВО /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы в местах принудительного содержания в Московской области. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов.

"В СИЗО и ПФРСИ в Московской области проголосовали 2 979 человек из 2 980 человек, обладающих правом голоса. В спецучреждениях МВД проголосовали 14 человек - это количество обусловлено тем, что максимальное количество людей из ИВС было перед выборами отконвоировано в СИЗО, где они и проголосовали", - сказал Леонов.

Он также отметил, что при организации и проведении голосования в местах принудительного содержания граждан нарушений выявлено не было.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также выборы в органы местного самоуправления.