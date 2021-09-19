Половина москвичей, принявших участие в выборах в Госдуму, проголосовала онлайн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 2 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва дистанционно, традиционным способом проголосовало примерно столько же. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Бумагой проголосовали почти столько же, сколько онлайн. Если дистанционно проголосовали более 1,9 млн человек, то традиционным способом проголосовали порядка 2 млн избирателей. Итого в Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы", - сказал Венедиктов.

Он также сообщил, что каждый шестой участник онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве попробовал функцию отложенного решения. "Функцию отложенного решения на онлайн-голосовании использовал каждый шестой онлайн-избиратель, более трети от миллиона человек", - сказал Венедиктов.

Он выразил уверенность, что подведение итогов дистанционного голосования будет честным. "У меня нет сомнений, что онлайн-выборы в Москве - честные", - сказал Венедиктов.

По его словам, каждая жалоба на столичных выборах будет рассмотрена. Он уточнил, что спорные вопросы преимущественно касались голосования на дому.