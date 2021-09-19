{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Половина москвичей, принявших участие в выборах в Госдуму, проголосовала онлайн

Каждый шестой онлайн-избиратель в Москве попробовал функцию отложенного решения, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 2 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва дистанционно, традиционным способом проголосовало примерно столько же. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.

"Бумагой проголосовали почти столько же, сколько онлайн. Если дистанционно проголосовали более 1,9 млн человек, то традиционным способом проголосовали порядка 2 млн избирателей. Итого в Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы", - сказал Венедиктов.

Он также сообщил, что каждый шестой участник онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве попробовал функцию отложенного решения. "Функцию отложенного решения на онлайн-голосовании использовал каждый шестой онлайн-избиратель, более трети от миллиона человек", - сказал Венедиктов.

Он выразил уверенность, что подведение итогов дистанционного голосования будет честным. "У меня нет сомнений, что онлайн-выборы в Москве - честные", - сказал Венедиктов.

По его словам, каждая жалоба на столичных выборах будет рассмотрена. Он уточнил, что спорные вопросы преимущественно касались голосования на дому.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВенедиктов, Алексей Алексеевич
Единый день голосования
Губернатор Севастополя заявил, выборы прошли безупречно
По словам Михаила Развожаева, нарушений не зафиксировали
Читать полностью