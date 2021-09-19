КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 100 избирателей проголосовали в ковид-госпиталях в Татарстане на выборах в Госдуму. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

"Все заявки от главных врачей, которые были сделаны в ЦИК и Минздрав, все выполнены. Цифру уточним завтра, но более 100 человек проголосовали в ковидных госпиталях", - сказал Кондратьев.

Ранее ЦИК Татарстана сообщал, что явка на выборах депутатов Госдумы в Республике Татарстан в воскресенье на 18:00 (мск) составила более 74%. В пресс-службе добавили, что активным избирательным правом в Татарстане на 1 июля 2021 года обладают 2 931 939 человек. Нарушений избирательного законодательства в ЦИК Татарстана не зафиксировано.

Выборы в Государственную думу VIII созыва длились три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане прошли довыборы в Государственный совет РТ VI созыва по двум округам - Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике были организованы дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.