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Единый день голосования
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Руденя набирает 53,4% голосов на выборах главы Тверской области по данным 5,46% протоколов

На втором месте идет кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с 19,73% голосов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя набирает 53,45% голосов избирателей по результатам обработки 5,46% протоколов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с 19,73% голосов, следует из данных на информационном табло в Центризбиркоме.

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Кандидат в губернаторы Дмитрий Игнатьков набирает 10,83% голосов, Олег Горлов - 6,83%, Илья Клейменов - 6,02%.

Выборы губернатора региона проходили с 17 по 19 сентября. На должность губернатора претендуют пять кандидатов: действующий глава области Игорь Руденя, выдвинутый "Единой Россией", Людмила Воробьева (КПРФ), Олег Горлов (ЛДПР), Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Илья Клейменов ("Коммунисты России"). В последний раз выборы губернатора проводились в Тверской области в 2016 году, победу одержал Руденя, набравший 72% голосов избирателей.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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