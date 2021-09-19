Жириновский высоко оценил работу, проделанную ЛДПР на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после оглашения первых данных ЦИК по выборам в Госдуму заявил, что его партия сделала все "на 120%".

"В целом сделали больше, чем когда-либо <...> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%. В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять", - сказал он.

Лидер ЛДПР напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы страны для проведения агитации.

Жириновский также высоко оценил результат Михаила Дегтярева, который лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

После обработки 14,10% протоколов ЛДПР набирает 9,19% голосов на выборах в Госдуму, уступая "Единой России" (40,73%) и КПРФ (24,02%).