{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Жириновский высоко оценил работу, проделанную ЛДПР на выборах

Лидер ЛДПР также высоко оценил результат Михаила Дегтярева, который лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после оглашения первых данных ЦИК по выборам в Госдуму заявил, что его партия сделала все "на 120%".

"В целом сделали больше, чем когда-либо <...> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%. В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять", - сказал он.

Лидер ЛДПР напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы страны для проведения агитации.

Жириновский также высоко оценил результат Михаила Дегтярева, который лидирует на выборах губернатора Хабаровского края.

После обработки 14,10% протоколов ЛДПР набирает 9,19% голосов на выборах в Госдуму, уступая "Единой России" (40,73%) и КПРФ (24,02%).

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
Губернатор Севастополя заявил, выборы прошли безупречно
По словам Михаила Развожаева, нарушений не зафиксировали
Читать полностью