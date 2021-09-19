Врио главы Белгородской области набирает 91,89% голосов после обработки 0,08% протоколов

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 91,89% голосов на выборах главы региона после обработки 0,08% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.

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"Протоколов УИК: 0,08%. Гладков Вячеслав Владимирович ("Единая Россия") - 91,89% голосов", - сообщается на табло.

На втором месте находится помощник депутата Госдумы Евгений Дремов (ЛДПР), у него 3,38% голосов, следом идет первый секретарь комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко с 2,7% голосов, председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов набирает 1,35%, у директора ЗАО "Аспектцентр" Юрия Осетрова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") 0,68%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.