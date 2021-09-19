"Единая Россия" набрала 54,25% по итогам дистанционного голосования в шести регионах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала свыше 54% голосов по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ), не считая результатов в Москве. Об этом в воскресенье сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

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"Единая Россия" - 54,25%, КПРФ - 11,65%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,25%, ЛДПР - 7,86%, "Новые люди" - 7,66%", - проинформировал Булаев в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома.

Всего в шести субъектах РФ проголосовали 587 249 зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

ДЭГ на выборах в Госдуму на федеральной платформе идет в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве проводится на собственной платформе.