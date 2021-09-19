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Самовыдвиженец Брюханова обгоняет Хованскую по итогам обработки 6,87% протоколов

Анастасия Брюханова лидирует в своем округе, набрав 26,05% голосов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат по Ленинградскому одномандатному округу номер 198 в Москве Анастасия Брюханова, идущая на выборы депутатов Госдумы как самовыдвиженец, по итогам обработки 6,87% протоколов УИК обогоняет депутата-справоросса Галину Хованскую. Брюханова лидирует в своем округе, набрав 26,05% голосов, свидетельствуют данные на информационном табло ЦИК.

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После обработки 0,43% протоколов в округе лидировала Хованская, которая набирала 87,37% голосов. Теперь она занимает второе место с 25,35% голосов.

Хованская была избрана депутатом Госдумы четвертого созыва от партии "Яблоко" по Ленинградскому одномандатному избирательному округу № 194 (Москва) в декабре 2003 года, при этом она не вошла ни в одну из фракций. В Госдуму пятого созыва она была избрана по московскому региональному списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь". В мае 2011 года вступила в "Справедливую Россию", в том же году переизбралась в шестой созыв.

В 2016 году Хованская избралась в Думу седьмого созыва, победив в одномандатном Ленинградском избирательном округе № 198 в Москве.

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