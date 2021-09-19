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Единый день голосования

Зюганов считает, что КПРФ "удвоила-утроила" результат на выборах

Отвечая на вопрос, удастся ли, по его мнению, "Единой России" сохранить конституционное большинство, лидер КПРФ заявил, что "если объективно смотреть, то нет"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что компартия на этих выборах в Госдуму вдвое или втрое улучшила свой результат в сравнении с предыдущими думскими выборами.

"Мы удвоили-утроили повсеместно результат", - сказал он журналистам в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

"С точки зрения доверия - я провел 115 встреч. Включаем вопросы, которые идут с мест, по 20-30 вопросов, ни одного грязного вопроса нет. Люди обеспокоены, хотят разобраться, но все с уважением <...> Атмосфера резко изменилась в пользу социализации жизни", - добавил политик.

Отвечая на вопрос, удастся ли, по его мнению, "Единой России" сохранить конституционное большинство, Зюганов заявил, что "если объективно смотреть, то нет".

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕдиный день голосования
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