Посольство сообщило, что россиянин добивался включения в состав избиркома в Эстонии

ТАЛЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Участковая избирательная комиссия (УИК), работающая на выборах депутатов Госдумы в посольстве России в Эстонии, отказала соотечественнику в просьбе включить его в состав этого органа с правом совещательного голоса. Соответствующее сообщение диппредставительство опубликовало в воскресенье в своем Telegram-канале.

"На данный участок 19 сентября в 07:20 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) прибыл гражданин России, поставивший вопрос о включении его в состав УИК в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса, - говорится в тексте. - При этом им было заявлено, что он "находится в Эстонии по работе, на основании деловой визы". Однако такая виза в предъявленном им паспорте отсутствовала. Далее им был предъявлен вид на жительство в Эстонии сроком действия до 2026 года. Копия этого документа в УИК имеется".

Как указало посольство, "включение в состав УИК гражданина с длительным видом на жительство на территории иностранного государства представляло бы собой нарушение норм российского избирательного законодательства". В связи с этим "комиссия в ходе своего заседания приняла решение отказать в удовлетворении просьбы российского гражданина, о чем он был информирован", отмечается в сообщении.

Голосование проходило в воскресенье в Эстонии на пяти избирательных участках: три функционировали при посольстве РФ в Таллине, еще по одному было открыто в Тарту и Нарве.