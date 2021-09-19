Врио главы Мордовии Здунов лидирует на выборах руководителя республики

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов набирает свыше 96% голосов на выборах главы республики после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин (2,17%), на третьем - Александр Лемкин от Партии пенсионеров (1,09%).

В Мордовии 17-19 сентября проходили выборы главы республики, депутатов Государственной думы, госсобрания, городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения в с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока так называемой школы губернаторов - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года.