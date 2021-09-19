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Единый день голосования
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Турчак заявил, что "Единая Россия" одержала чистую и честную победу

Он поблагодарил избирателей, которые отдали голоса за "Единую Россию"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак поздравил однопартийцев и сторонников партии с честной и чистой победой на выборах.

"Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой", - сказал Турчак, выступая в штабе общественной поддержки партии.

Он поблагодарил избирателей, которые отдали голоса за "Единую Россию", "за будущее страны, будущее детей и внуков".

Единороссы по результатам обработки 20,06% итоговых протоколов на выборах в Госдуму набирают 42,92% голосов избирателей. Далее идут КПРФ с 23,04%, ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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