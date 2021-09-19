У избирательного участка в генконсульстве РФ в Хьюстоне заметили антироссийских активистов

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Несколько антироссийских активистов нарушили правила агитации на участке при генеральном консульстве РФ в городе Хьюстон (штат Техас), где проходит голосование на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в российской дипмиссии.

"Стояли люди с плакатами на расстоянии менее 50 м от здания, где проходит голосование. Пришлось на это обратить внимание, но администрация здания приняла меры по их перемещению", - пояснил собеседник агентства. По его словам, плакаты активистов носили антироссийский характер.

Кроме того, в генконсульстве проинформировали, что зафиксированы попытки проводить экзитполы. "Не представляясь, у всех людей, которые выходят из здания, где расположено помещение для голосования, спрашивают, за кого они голосовали", - отметил дипломат.

В целом же, по его словам, волеизъявление с учетом выходного дня идет активно. "Есть постоянный поток посетителей, есть наблюдатели: несколько человек дежурят посменно от партии "Яблоко", есть наблюдатели от кандидата по 205-му одномандатному Преображенскому округу [Алены] Поповой", - рассказал собеседник.

Голосование на выборах депутатов Госдумы началось в воскресенье в 08:00 по местному времени (15:00 мск) на участках при посольстве РФ в Вашингтоне и при генеральном консульстве в Нью-Йорке. В 16:00 мск открылся участок при генконсульстве в Хьюстоне.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования - 19 сентября. Они проводятся в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.