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Единый день голосования
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Одномандатники от "Единой России" предварительно побеждают в 158 округах

Второе место занимает КПРФ, чьи кандидаты предварительно побеждают в 13 округах, на третьем - кандидаты "Справедливой Россия - За правду", лидирующие в пяти округах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в Госдуму в 158 одномандатных округах из 225, свидетельствуют предварительные данные на информационном табло ЦИК РФ.

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Второе место занимает КПРФ, чьи кандидаты предварительно побеждают в 13 округах, на третьем - кандидаты "Справедливой Россия - За правду", лидирующие в пяти округах.

В одном из округов побеждает кандидат от ЛДПР, в одном - представитель "Гражданской платформы", в трех - самовыдвиженцы.

Данные представлены по состоянию на 22:20 мск, в то же время по ряду одномандатных округов информации нет.

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РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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