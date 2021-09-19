Кадыров набирает 98,5% на выборах главы Чечни по итогам обработки первых протоколов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 0,2% протоколов набирает 98,54% голосов, следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии "Справедливая Россия - За правду", получает 1,22% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев - 0,24%.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента пятого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.