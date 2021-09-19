Бюллетени в сейф-пакетах на трех участках в Петербурге решили признать недействительными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сейфы, содержащие сейф-пакеты с бюллетенями, на трех участках в Петербурге были перемещены и находились вне зоны видимости камер. Бюллетени в них решено признать недействительными, сообщил в воскресенье на брифинге в городском медиацентре "Выборы-2021" член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

"Буквально сегодня территориальная избирательная комиссия № 42 приняла решение предписать участковым избирательным комиссиям на трех участках признать недействительными бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах на этих участках, именно потому, что были нарушены условия хранения. Сейфы, содержащие сейф-пакеты, были перемещены и некоторое время находились без видеонаблюдения", - сказал он.

Зацепа отметил, что такие ситуации были очень редкими. Нет достоверной информации о случаях фальсификаций в таких ситуациях на выборах в Петербурге.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга действует "пятая колонна", которая препятствует выявлению нарушений на выборах. Она потребовала от горизбиркома Петербурга рассмотреть все "вопиющие случаи" нарушений и принять все необходимые меры - вплоть до увольнения главы территориальной избирательной комиссии, где были обнаружены нарушения хранения сейф-пакетов.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов городского законодательного собрания седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. В 20:00 избирательные участки закрылись.