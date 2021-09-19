Справороссы сообщили в ЦИК, СК и прокуратуру о возможных нарушениях на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Справороссы направили обращения о возможных нарушениях на выборах в Центризбирком, Следственный комитет и прокуратуру. Об этом в воскресенье сообщил сопредседатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Геннадий Семигин в ходе брифинга на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2021. Время избранных".

"По всей стране есть определенные нарушения, наш штаб "Справедливый наблюдатель" их анализирует, сразу жалобы были направлены в Следственный комитет, прокуратуру, Центральную избирательную комиссию", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.