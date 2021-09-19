Единороссы лидируют на онлайн-выборах муниципальных депутатов района Щукино в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Результаты онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов района Щукино по пяти трехмандатным округам подвели в Москве. Лидируют кандидаты от партии "Единая Россия", сообщается в воскресенье на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Округ №1 - Галина Преображенская ("Единая Россия", 1 018 голосов), Андрей Гребенник (КПРФ, 596 голосов); Ксения Карташева (самовыдвиженец, 479 голосов). Округ №2 - Фричинская Ольга (самовыдвиженец, 896 голосов); Наталья Шурова (самовыдвиженец, 835 голосов), Ольга Лямина (партия "Справедливая Россия", 458 голосов); округ №3 - Олег Воронцов (партия "Единая Россия", 1 055 голосов), Мария Ким (самовыдвиженец, 767 голосов), Сергей Конахевич (партия "Единая Россия", 639 голосов)", - значится на экранах.

Также определены лидеры округа №4: Анна Аникина (партия "Единая Россия", 873 голоса); Ольга Касымова (партия "Единая Россия", 796 голосов); Мария Иванова (партия "Новые люди", 531 голос). В округе №5 наибольшее количество онлайн-голосов набрали Татьяна Князева (партия "Единая Россия", 774 голоса), Валерий Скобинов (партия "Единая Россия", 572 голоса) и Иван Марьин (самовыдвиженец, 496 голосов).

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая явка на выборы муниципальных депутатов района Щукино составила 96,1%, выдан 15 001 бюллетень.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.