В ЦИК заявили, что итоговая явка на выборах в Госдуму станет известна утром 20 сентября

"Явка на 18:00 - это была вручную собранная явка. Теперь она будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется. И мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на избирательные участки из протоколов, введенных в ГАС "Выборы". Это будет абсолютная величина, и она является абсолютно правильной", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Явка на выборах 2021 года по состоянию на 18:00 мск была 45,15%. Итоговая явка избирателей на выборах в Госдуму в 2016 году составила 47,88%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.