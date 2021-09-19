Матвиенко допустила введение санкций в отношении стран, откуда шли хакерские атаки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила введения санкций в отношении стран, откуда шли хакерские атаки на российские порталы в ходе выборов в Госдуму. Об этом она сказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Очень выросло количество хакерских атак. И на сайт ЦИК. И известно, понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов в эти страны с представлением, пусть они разбираются", - сказала Матвиенко.

"Если будут для этого основания, я думаю, что можно и по такому пути пойти", - уточнила Матвиенко, отвечая на вопрос, могут ли быть введены санкции в отношении данных стран.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что кибератаки на российские ресурсы в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.