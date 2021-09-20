Афонин: первые результаты выборов в Думу говорят, что в России всего две политические силы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Предварительные результаты выборов в Госдуму показывают, что КПРФ является главной оппозиционной партией и что в России всего две политические силы, заявил в воскресенье первый зампред ЦК партии Юрий Афонин в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов"

"КПРФ показывает достаточно приличные результаты. Объективно считаем, что уровень КПРФ в обществе выше, даже чем электоральные результаты. Мы, конечно, серьезно увеличим свою фракцию в Госдуме, надеемся на победу наших кандидатов по одномандатным избирательным округам", - сказал Афонин.

"В ряде регионов вместе с выборами в Госдуму проходили региональные и местные выборы, уже тоже Дальний Восток и Сибирь показывают, что и там увеличение очень приличное. Я считаю, что сейчас даже по тем предварительным результатам, которые есть, становится очевидно, что в стране есть две политические силы - "Единая Россия" как партия власти и КПРФ как главная оппозиционная партия, имеющая свою команду, программу и свою идеологию", - подчеркнул Афонин.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 20,06% итоговых протоколов набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ с 23,04%, ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.