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Единый день голосования

Памфилова по видеосвязи доложит Путину о прошедших выборах

Глава ЦИК ранее отмечала, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи пообщается с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. О планах такой встречи 17 сентября журналистам сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы [17-19 сентября]", - сказал Песков. По его словам, встреча пройдет в режиме видеоконференции.

19 сентября Памфилова отмечала, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих избирательных циклов. ЦИК РФ работает над тем, чтобы российская избирательная система стала "одной из самых, если не самой прозрачной в мире", указывала она.

Голосование президента

Президент РФ с прошлой недели находится на самоизоляции после выявления случаев ковида в его окружении. 17 сентября он проголосовал на выборах онлайн из своего кабинета в резиденции Ново-Огарево.

Ранее Путин выступил с видеообращением, в котором призвал граждан России принять участие в голосовании. По его словам, избрание нового состава Госдумы - важнейшее событие в жизни общества и страны, а высший смысл выборов - это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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