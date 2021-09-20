Участники клуба "Валдай" в Ташкенте обсудят развитие региона в свете событий в Афганистане

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана проведет в понедельник в Ташкенте конференцию "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

Нынешнее мероприятие станет уже второй конференцией, которую "Валдай" проводит в Узбекистане - в ноябре 2019 года в Самарканде при сотрудничестве с ИСМИ состоялась Центральноазиатская конференция клуба.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Валдая", интенсивность экспертных связей двух стран объясняется прежде всего особой ролью Узбекистана - крупнейшей по численности населения страны региона, которой в последние годы удалось добиться существенных успехов в привлечении иностранных инвестиций, развитии экономических связей с Россией и другими крупными международными партнерами. "При президенте [Узбекистана Шавкате] Мирзиёеве традиционно дружественные отношения Узбекистана с Россией еще более активизировались", - подчеркнули в Валдайском клубе.

Темы конференции

Хотя конференция продлится всего один день, ее участники намерены охватить самый широкий круг вопросов - двусторонние отношения России и Узбекистана, региональное сотрудничество и взаимосвязанность и, безусловно, ситуацию в Афганистане. В форуме примут участие около 30 экспертов двух стран. На открытии конференции выступят заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев.

Первая сессия, которая станет смысловым ядром всех дискуссий, будет посвящена вопросам реформ и развития в Центральной Азии и подходам России и Узбекистана к этой теме. Эксперты, в частности, проанализируют новую политику экономических реформ и открытости, проводимую руководством Узбекистана, ее влияние на регион в целом.

В рамках второй сессии участники рассмотрят внутренние и внешние факторы региональной безопасности, в том числе в контексте ситуации в Афганистане, создающей новые риски и повышающей неопределенность. Одной из ключевых тем станет проблематика военно-технического сотрудничества России с союзниками в Центральной Азии.

Участники третьей сессии обсудят международную торговлю и интеграцию в регионе. В частности, эксперты проанализируют перспективы взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и другие варианты интеграции в Центральной Азии.

На конференции также будет представлен новый доклад Валдайского клуба "Железный каркас Евразии: достижения, проблемы и перспективы континентальной связанности", посвященный транспортно-логистическим вопросам с упором на развитие железнодорожного сообщения.

Ситуация в Афганистане

Примечательно, что конференция в Ташкенте станет первой встречей экспертных кругов России и Центральной Азии такого уровня после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, выбор площадки во многом обусловлен именно последними событиями в этой стране. "Все мы понимаем, что многое в центральноазиатской тематике связано с афганской историей, - отметил он. - И Узбекистан, Ташкент - это те места, которые должны думать об Афганистане больше, чем кто бы то ни было другой".

По словам Быстрицкого, тема Афганистана так или иначе будет сквозной во всех обсуждениях. "Афганистан лишь символизировал те проблемы, которые и без того развивались в регионе. Будем говорить, что это новая раскладка сил, новые отношения между странами. Речь будет идти о развитии региона в свете того, что очень выпукло подчеркнула афганская история, кризис", - рассказал он.

Эксперт указал, что в результате неспособности и нежелания США играть серьезную роль в Центральной Азии, в регионе возник некий вакуум. "И сейчас надо самим построить новую конфигурацию для процветания региона. Нужно очень многое сделать, чтобы осмыслить ситуацию, и главная задача конференции - осмыслить, - подчеркнул Быстрицкий. - Я ожидаю, что это будет прямой, очень честный разговор, который позволит нам как минимум понять проблемы, очертить их и, возможно, предложить какие-то способы их решения".