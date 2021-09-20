"Единая Россия" лидирует на выборах в омский парламент после обработки половины протоколов

ОМСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Омской области после обработки более 50% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Единая Россия" набирает 34,08% голосов, КПРФ - 21,93%, "Коммунисты России" - 11,44%. Партии "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", "Партия пенсионеров" и ЛДПР получили по 8,84%, 7,58%, 4,8% и 7,13% соответственно. Обработано 50,09% протоколов.

Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин сообщил ТАСС, что на выборах серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зарегистрировано не было. По его словам, по состоянию на 18:00 (15:00 мск) в Омской области проголосовали 586 тыс. избирателей, явка составила 39,41%. В сельских районах свой выбор сделали 46,9% избирателей, в самом Омске - 34,35%.

Партия "Единая Россия" выдвинула в Заксобрание Омской области в составе списка 79 кандидатов, КПРФ - 77 кандидатов, ЛДПР - 49, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 59. В списки партий "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России" вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно.